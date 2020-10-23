Власти Бурятии заявили о сокращении незаконных рубок





По информации республиканского агентства лесного хозяйства



В Бурятии сократилось количество незаконных рубок. Об этом было заявлено сегодня на заседании комиссии при правительстве Бурятии по профилактике и пресечению незаконной заготовки и оборота древесины.- По информации МВД Бурятии, за девять месяцев этого года отмечено уменьшение количества преступлений в сфере незаконного оборота леса и лесопродуктов на 22%. Более 95% преступлений в лесной отрасли – это незаконные рубки. Мы в начальной стадии нашей большой работы стоим, тем не менее, движение есть, пусть небольшими темпами, но есть, - отметил зампред правительства по вопросам безопасности Пётр Мордовской.В целом по республике наблюдается снижение количества случаев незаконной рубки, в то время как количество контрольно-надзорных мероприятий с начала года выросло на 14%.- Выявлено 3923 нарушения лесного законодательства, из них 817 случаев незаконной заготовки древесины. За аналогичный период прошлого года было выявлено на 15% случаев незаконной заготовки больше, - рассказал заместитель руководителя республиканского агентства лесного хозяйства Виктор Томин.Также сократился объём незаконно заготовленной древесины – он составил 18,2 тысяч кубометров, что на 70,5% меньше аналогичного периода прошлого года. Ущерб, причинённый лесному фонду, сократился на 65,4%.За незаконную рубку специалисты республиканского агентства лесного хозяйства привлекли к административной ответственности 138 нарушителей и наложили штрафы на сумму 415 тысяч рублей.