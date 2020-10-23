Иркутянин выкинул в Ангару обезглавленное тело

Происшествия, Фото: СУ СКР по Иркутской области

Преступление произошло пять лет назад



В Иркутской области раскрыли убийство 30-летнего мужчины пятилетней давности.



По версии следствия, в марте 2015 года в квартире в микрорайоне Берёзовый в Иркутске двое мужчин поссорились во время распития алкоголя. Между ними произошёл конфликт и один из них нанёс другому удар ножом в шею. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.



Чтобы скрыть следы преступления, преступник обезглавил тело и сбросил в реку Ангара вместе с орудием преступления. В квартире, где произошло убийство, обвиняемый навёл порядок, замыв следы крови. Спустя некоторое время родственники потерпевшего подали заявление в полицию о его безвестном исчезновении. Через два месяца тело мужчины было обнаружено в районе водозабора ТЭЦ-10 станции Суховская Ангарска.



- Длительное время преступление оставалось нераскрытым, следователями и оперативниками тщательно и скрупулёзно отрабатывались различные версии убийства мужчины, в том числе о том, что убийство могло быть совершено случайным лицом или лицами из числа близких, родных и знакомых потерпевшего. В результате слаженной и организованной совместной работы следователей и сотрудников уголовного розыска, при участии сотрудников СОБР Росгвардии, удалось установить и задержать лицо, подозреваемое в совершении преступления, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



Им оказался 36-летний иркутянин. Он дал следователям признательные показания и показал место, куда выбросил тело и орудие преступления.



Выяснилось, что мужчины познакомились друг с другом за несколько часов до трагедии, именно это обстоятельство позволяло убийце длительное время находиться вне поле зрения правоохранительных органов.



Мужчине предъявлено обвинение в убийстве. Он заключён под стражу.



Следователям предстоит установить все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

