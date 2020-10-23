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В Бурятии парень попросил посмотреть телефон и присвоил его

В Бурятии парень попросил посмотреть телефон и присвоил его
Происшествия, 
Он вынул сим-карту и ушёл

В мае 21-летний житель Гусиноозёрска отнял телефон стоимостью 2,5 тысяч рублей у 48-летнего мужчины.

Мужчина в компании друзей сидел на лавочке рядом с домом. Молодой человек попросил гаджет, чтобы посмотреть. Взяв его в руки и оценив, он вынул сим-карту и, заявив, что телефон теперь принадлежит ему, ушёл. Владелец телефона сообщать в полицию о происшедшем не стал, а наглый грабитель спустя время переехал на постоянное место жительство в Улан-Удэ.

Однако оперативникам стало известно о преступлении, и они задержали молодого человека.

На допросе парень признался в содеянном. Он рассказал, что попользовался украденным мобильным неделю, затем по неосторожности сломал и избавился от него. Причинённый ущерб задержанный обещал возместить.

Ранее он дважды был судим за квартирные кражи.

- В настоящее время следствием ОМВД России по Селенгинскому району завершено расследование уголовного дела по обвинению его в очередной аналогичной краже. Материалы с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу, - отмечают в пресс-службе МВД России по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». 
грабеж
 
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