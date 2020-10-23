В Бурятии парень попросил посмотреть телефон и присвоил его

Он вынул сим-карту и ушёл



В мае 21-летний житель Гусиноозёрска отнял телефон стоимостью 2,5 тысяч рублей у 48-летнего мужчины.



Мужчина в компании друзей сидел на лавочке рядом с домом. Молодой человек попросил гаджет, чтобы посмотреть. Взяв его в руки и оценив, он вынул сим-карту и, заявив, что телефон теперь принадлежит ему, ушёл. Владелец телефона сообщать в полицию о происшедшем не стал, а наглый грабитель спустя время переехал на постоянное место жительство в Улан-Удэ.



Однако оперативникам стало известно о преступлении, и они задержали молодого человека.



На допросе парень признался в содеянном. Он рассказал, что попользовался украденным мобильным неделю, затем по неосторожности сломал и избавился от него. Причинённый ущерб задержанный обещал возместить.



Ранее он дважды был судим за квартирные кражи.



- В настоящее время следствием ОМВД России по Селенгинскому району завершено расследование уголовного дела по обвинению его в очередной аналогичной краже. Материалы с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу, - отмечают в пресс-службе МВД России по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».

