Инцидент произошёл в Кырене
Сегодня, 23 октября, в пожарную часть №45 поступило сообщение о задымлении в продуктовом магазине в селе Кырен Тункинского района Бурятии.
Пожарные обнаружили, что в строении магазина произошло короткое замыкание электропроводки без распространения огня.
Также вечером 22 октября в улусе Нурселение Иволгинского района произошёл пожар в бане. На момент прибытия пожарных горела крыша. К ликвидации возгорания были привлечены пожарные двух пожарных частей (Сотниково и Улан-Удэ). Совместными усилиями пожар был ликвидирован, не было допущено распространение огня на основные конструкции строения. Сгорела крыша бани на площади 16 кв.м.
Предположительной причиной пожара послужил перекал трубы дымохода, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В Бурятии произошло задымление в магазине
Происшествия, Фото:
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