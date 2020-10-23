В Бурятии произошло задымление в магазине

Инцидент произошёл в Кырене



Сегодня, 23 октября, в пожарную часть №45 поступило сообщение о задымлении в продуктовом магазине в селе Кырен Тункинского района Бурятии.



Пожарные обнаружили, что в строении магазина произошло короткое замыкание электропроводки без распространения огня.



Также вечером 22 октября в улусе Нурселение Иволгинского района произошёл пожар в бане. На момент прибытия пожарных горела крыша. К ликвидации возгорания были привлечены пожарные двух пожарных частей (Сотниково и Улан-Удэ). Совместными усилиями пожар был ликвидирован, не было допущено распространение огня на основные конструкции строения. Сгорела крыша бани на площади 16 кв.м.



Предположительной причиной пожара послужил перекал трубы дымохода, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

