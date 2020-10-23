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В Иркутской области за сутки умерли 12 больных коронавирусом

В Иркутской области за сутки умерли 12 больных коронавирусом
Происшествия,  Фото:irkobl.ru
Общее число летальных случаев в регионе достигло 351

По состоянию на 23 октября, в Иркутской области зарегистрировано 22764 подтверждённых случая инфицирования COVID-19. Суточный прирост составил 201 человек, сообщили в оперштабе.

Госпитализировано 3124 человек.

За всё время выздоровело 18 637 пациентов, в том числе 107 накануне.

Умер 351 больной, из которых 12 скончались за последние 24 часа.

В Бурятии ситуация с коронавирусом несколько иная. На сегодняшнее утро в республике зарегистрировано 9822 случаев заражения COVID-19. Выписался из больниц 7071 человек, умерло 119 человек. Проходят лечение в стационарах республики 1788 больных. На амбулаторном лечении находятся 844 пациента.

смерть коронавирус
 
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