В Улан-Удэ 18-летний парень обокрал спортмагазин

Вора вычислили благодаря камерам видеонаблюдения



В спортивном магазине в Улан-Удэ украли два джемпера и брюки, стоимостью более 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Просмотрев камеры видеонаблюдения в торговом зале, полицейские заподозрили в совершении преступления 18-летнего жителя города Закаменск, условно осуждённого за кражу.



Ориентировка на подозреваемого была передана всем наружным нарядам. В тот же день парня поймали сотрудники ППС. Молодой человек признался в содеянном, но украденное он успел продать.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

