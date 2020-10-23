Вора вычислили благодаря камерам видеонаблюдения
В спортивном магазине в Улан-Удэ украли два джемпера и брюки, стоимостью более 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Просмотрев камеры видеонаблюдения в торговом зале, полицейские заподозрили в совершении преступления 18-летнего жителя города Закаменск, условно осуждённого за кражу.
Ориентировка на подозреваемого была передана всем наружным нарядам. В тот же день парня поймали сотрудники ППС. Молодой человек признался в содеянном, но украденное он успел продать.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
В Улан-Удэ 18-летний парень обокрал спортмагазин
Происшествия, Фото:
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