В Иркутской области поймали сбежавших заключённых

Мужчины сбежали из Ангарска, а были пойманы в Братске



22 октября в Братске поймали двух осуждённых, сбежавших 20 октября, сообщили в ГУФСИН по Иркутской области.



20 октября сотрудники участка колонии-поселения при исправительной колонии №15 (Ангарск) обнаружили отсутствие осуждённых. Мужчины отбывали наказание за кражи и мошеннические действия. Сразу был начат розыск. В ориентировке отмечалось, что сбежавшие могут скрываться в Свирске, Нижнеудинске, Братске и Зиме. В Братске разыскиваемых и поймали.



В колониях-поселениях осуждённые к лишению свободы содержатся без охраны, но под надзором администрации. В часы от подъёма до отбоя пользуются правом свободного передвижения в пределах колонии-поселения. С разрешения администрации колонии-поселения могут передвигаться без надзора вне колонии, но в пределах муниципального образования, если это необходимо по характеру выполняемой ими работы либо в связи с обучением. Также осуждённые могут носить гражданскую одежду и иметь при себе деньги и ценные вещи.





