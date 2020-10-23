Улан-удэнец напал на бригаду скорой, обвиняя в распространении ковида

Мужчина распылил перцовый баллончик на медиков
11 мая пьяный улан-удэнец напал на бригаду медиков скорой помощи.
Фельдшер и санитар приехали вечером на вызов – девушка жаловалась на боли в животе. Но супруг пациентки не впустил бригаду скорой из-за своих религиозных взглядов, запросив женскую бригаду.
Медики вышли на улицу. Они были одеты в защитные противовирусные костюмы, на улице сняли капюшоны и приспустили медицинские маски.
Возле машины в это время стоял мужчина, одну собаку он держал на поводке, вторая была без поводка и лаяла рядом. Фельдшер попросил мужчину убрать собак, но тот стал себя вести агрессивно, ругаться, говорить, что они разносят коронавирусную инфекцию. Мужчина угрожал натравить на медиков собак.
Не пропуская их к машине, он достал перцовый баллончик и распылил его в лицо фельдшеру. Санитар забежал в машину и закрыл дверь. Однако окна автомобиля были приоткрыты, воспользовавшись этим, нападавший подбежал к автомобилю скорой помощи и брызнул баллончиком в водителя и в санитара. После вплотную подошёл к севшему на корточки фельдшеру, ещё раз распылил баллончик с ног до головы и ударил медика в затылок, а затем побежал в подъезд.
Также досталось случайному прохожему.
Фельдшер получил химический ожог лица, глаз, ушных раковин, шеи и ушиб шеи.
В судебном заседании подсудимый вину в совершенном преступлении не признал и отказался от дачи показаний.
- Потерпевший фельдшер считал, что мужчину необходимо строго наказать, поскольку в те дни в связи со сложившейся ситуацией и так было сложно работать, подсудимый прощения не просил, вред не заглаживал, - сообщили в пресс-службе Железнодорожного суда.
Действия подсудимого суд квалифицировал по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство».
В качестве смягчающих обстоятельств суд учёл болезненное состояние здоровья подсудимого, его инвалидность. Отягчающих наказание обстоятельств суд не установил.
Суд приговорил улан-удэнца к двум годам лишения свободы условно.
Приговор вступил в законную силу.
Улан-удэнец напал на бригаду скорой, обвиняя в распространении ковида
Происшествия, Фото:
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