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В Иркутской области поймали водителя, сбившего собаку

В Иркутской области поймали водителя, сбившего собаку
Происшествия, 
Водитель сбил собаку и уехал

Несколько дней назад в соцсетях появилась видеозапись из Усть-Илимска, на которой легковой автомобиль, двигаясь по пешеходному переходу, совершает наезд на собаку, идущую рядом с хозяином. После водитель скрывается с места происшествия. Владелец животного не пострадал, пёс был травмирован. О случившемся мужчина сразу же сообщил в дежурную часть полиции.

Сотрудники Госавтоинспекции опросили возможных очевидцев, просмотрели записи с камер наружного наблюдения. Ориентировка на автомобиль передана наружным нарядам полиции.

Вскоре в ходе патрулирования инспекторы ДПС заметили подходящее под описание авто во дворе. На кузове машины были следы шерсти животного. Автоинспекторы задержали мужчину, управлявшего автомобилем. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Им оказался 50-летний местный житель, который не имел водительского удостоверения.

В отношении правонарушителя составлено пять административных протоколов по различным статьям, сообщили в ОГИБДД МО МВД России «Усть-Илимский». 



ДТП собаки
 
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