В Забайкалье пьяный водитель насмерть сбил 17-летнюю девушку

Мужчина не имел водительских прав и сел за руль пьяным



В Забайкальском следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя села Кыра, который насмерть сбил 17-летнюю девушку. Молодой человек обвиняется по статье «Нарушение правил дорожного движения, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения и сопряжённое с оставлением места ДТП», сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю.



По данным следствия, 13 февраля 2020 года в селе Кыра обвиняемый сел пьяным за руль автомобиля Toyota Crown. Двигаясь с превышением скорости, он выехал на полосу встречного движения, где сбил 17-летнюю девушку. От полученных травм подросток скончалась на месте.



После совершённого ДТП водитель скрылся. Он был задержан полицейскими через несколько часов в своём доме.



Обвиняемый не имеет водительских прав. На одном из допросов молодой человек признался следователям, что употреблял спиртное и разъезжал на машине два дня. Он заявил, что видел идущую по дороге девушку, однако не обратил внимания на звук удара по машине и поехал дальше.



Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы.

