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В Улан-Удэ два раза обрывали кабель электропередачи

В Улан-Удэ два раза обрывали кабель электропередачи
Происшествия,  Фото:пресс-служба «Россети Сибирь»
Без света в Железнодорожном районе оставались более 3,5 тысяч человек

На этой неделе в Улан-Удэ энергетики вновь зафиксировали два случая порыва кабельной линии сторонними организациями в ходе земляных работ. По их вине без света оставались более 3,5 тысяч человек в Железнодорожном районе.

Первый случай произошёл 20 октября по улице Моховая. Специалистами одной из строительных организаций был повреждён кабель. Под отключение попало более 3 тысяч жителей Железнодорожного района. В этот же день при проведении земляных работ другой организацией был повреждён ещё один кабель по улице Ботанической. В обоих случаях специалистам Россети Сибирь в Бурятии пришлось, бросив плановые ремонты по подготовке к прохождению осенне-зимнего периода, заниматься восстановлением электроснабжения в экстренном порядке.

Самое печальное, что такие случаи становятся обыденным явлением. С начала года количество нарушений электроснабжения из-за небрежности при проведении ремонтных и строительных работ постоянно растёт. С начала года энергетикам 44 раза приходилось ликвидировать последствия порывов кабеля.

- Порывы кабельной линии сторонними организациями принимают массовый характер. Недели не проходит без таких происшествий. А иногда и три-четыре случая за неделю. Это очень серьезно сказывается на эффективности подготовки к зиме и значительно увеличивает финансовые расходы энергокомпании. Приходится прекращать выполнение плановых работ по подготовке к зиме, передислоцировать спецтехнику, направлять на работу персонал – зачастую во внеурочное время. Энергетики вынуждены работать в авральном режиме, а потом ещё и выполнять плановые ремонты, – рассказал директор производственного отделения «Городские электрические сети» филиала компании «Россети Сибирь» – «Бурятэнерго» Сергей Стариков.

Энергетики просят перед началом земляных работ обращаться в компанию «Россети Сибирь» в Бурятии, чтобы специалисты указали место расположения кабеля, и подобные ситуации не возникали, а также проводить ремонтные и строительные работы с соблюдением всех правил.
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