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Бурятия оказалась в позитивной части отчёта МВД России

Бурятия оказалась в позитивной части отчёта МВД России
Происшествия, 
МВД России озвучило данные за девять месяцев

Бурятия вошла в число регионов с наименьшими темпами прироста числа зарегистрированных преступлений за девять месяцев этого года (-6,9%). Также в данный позитивный список вошли Республика Северная Осетия - Алания (-20,7%), Чечня (-20,7%), Адыгея (-14,1%), Тыва (-10,1%), Ярославская область (-9,7%). Помимо этого, здесь числятся Пермский край (-9,2%), Калининградская область (-9,0%), Иркутская область (-8,2%), Сахалинская область (-7,2%). Об этом говорится в отчёте МВД России о состоянии преступности в стране за январь - сентябрь этого года. Отчёт был опубликован в среду на сайте федерального министерства.

В число регионов с наибольшими темпами прироста числа зарегистрированных преступлений вошли город Севастополь (39,6%), город Санкт-Петербург (16,3%), Смоленская область (15,6%), Карелия (12,4%), Новгородская область (11,5%), Калужская область (11,1%), Ленинградская область (10,8%), Липецкая область (10,5%), Новосибирская область (10,2%) и Псковская область (9,4%).

Однако, наряду с этим, Бурятия входит в число регионов с наибольшим темпом прироста IT-преступлений. Как сообщал«Байкал-Daily», наибольший темп прироста преступлений, связанных с IT-технологиями, также наблюдается в Санкт-Петербурге и Москве. Меньше всего зарегистрировано таких преступлений в Республике Тыва, Магаданской и Курганской областях. 

По данным МВД по Бурятии, по итогам девяти месяцев 2020 года в республике отмечаетя снижение количества умышленных причинений тяжкого вреда здоровью – на 3,9%, в том числе повлекших смерть потерпевшего – на 18,6%; разбоев – на 45,5%; грабежей – на 1,6%; краж – на 14,3% (в т.ч. краж из квартир – на 30,0%, карманных краж – на 35,2%, транспортных средств – на 23,2%), хищений сотовых телефонов – на 21,5%; поджогов – на 26,4%; хулиганств – на 30,4% и т.д.

- На 4,6% снизился удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, и составил 31,0%. Количество совершенных преступлений на улицах снизилось на 14,2%. Проводимая профилактическая работа повлияла на снижение числа бытовых тяжких и особо тяжких преступлений – на 14,1%. В состоянии алкогольного опьянения совершено 3726 преступлений, что на 4,4% меньше, - отмечают в министерстве внутренних дел по Бурятии. 
преступность
 
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