В Бурятии лесник машиной перекрыл дорогу «чёрному» лесорубу

Происшествия, Фото: агентство лесного хозяйства

Сотрудник лесничества устроил засаду на «чёрного» лесоруба



В Тарбагатайском районе Бурятии ночью лесничему Заудинского лесничества поступила фотография с фотоловушки, на которой виден заезжающий в лес автомобиль. Лесничий оперативно выехал на место и решил устроить засаду.



Он заехал в лес с выключенными фарами. Долго ждать не пришлось - буквально через три часа с фотоловушки вновь поступила фотография, на которой видно, что автомобиль, гружённый древесиной, выехал с места рубки.



Услышав шум подъезжающей машины, лесничий перекрыл дорогу машиной и резко включил фары. Нарушитель сознался, что заготовил древесину незаконно.



Объём незаконно заготовленной древесины - более четырёх кубометров. Ущерб составил более 44 тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.



Древесина и грузовой автомобиль были изъяты.



В отношении нарушителя составлен протокол по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Тарбагатайскому району.

