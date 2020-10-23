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В Бурятии лесник машиной перекрыл дорогу «чёрному» лесорубу

В Бурятии лесник машиной перекрыл дорогу «чёрному» лесорубу
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
Сотрудник лесничества устроил засаду на «чёрного» лесоруба

В Тарбагатайском районе Бурятии ночью лесничему Заудинского лесничества поступила фотография с фотоловушки, на которой виден заезжающий в лес автомобиль. Лесничий оперативно выехал на место и решил устроить засаду.

Он заехал в лес с выключенными фарами. Долго ждать не пришлось - буквально через три часа с фотоловушки вновь поступила фотография, на которой видно, что автомобиль, гружённый древесиной, выехал с места рубки.

Услышав шум подъезжающей машины, лесничий перекрыл дорогу машиной и резко включил фары. Нарушитель сознался, что заготовил древесину незаконно.

Объём незаконно заготовленной древесины - более четырёх кубометров. Ущерб составил более 44 тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.

Древесина и грузовой автомобиль были изъяты.

В отношении нарушителя составлен протокол по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Тарбагатайскому району.
черные лесорубы
 
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