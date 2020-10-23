У мужчины девять судимостей, из них пять за наркотики
20 октября неподалёку от села Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии полицейские на поле поймали 52-летнего мужчину с мешком марихуаны. Её вес составил более килограмма.
Задержанный собирал наркотик для собственного потребления. Мужчина нигде не работает и не имеет постоянного места жительства. Ранее он был неоднократно судим. Из девяти судимостей пять – за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.
Более того, очередное преступление он совершил, будучи осуждённым за наркопреступление: суд состоялся в августе и вынес мужчине наказание в виде трёх лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на три года.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса. Мужчина заключён под стражу, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Бурятии рецидивиста поймали с мешком марихуаны
Происшествия, Фото:
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