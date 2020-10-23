Следователи предполагают, что они отравились дымом
22 октября в Чите загорелся жилой дом. Во время тушения пожара, около 11 часов вечера, пожарные нашли тела трёх человек.
По предварительным данным, пожар произошёл в квартире в четырёхквартирном доме. Там проходило застолье, в котором принимали участие хозяйка и её гости, супружеская пара. Из-за возникшего задымления женщина и её гости скончались от отравления дымом.
Следователи регионального СКР начали доследственную проверку.
- Следователи провели комплекс процессуальных и иных действий на месте пожара. Осмотрено место происшествия, опрошены очевидцы, жильцы соседних домов. Назначены необходимые исследования, в том числе, судебно-медицинские - для установления причин смерти погибших, а также пожарно-техническое - для установления причины и источника возгорания, - отмечают в пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю.
Сейчас следователи рассматривают несчастный случай в качестве основной причины произошедшего, однако окончательное решение будет принято после детального выяснения обстоятельств инцидента.
В Чите на пожаре погибли три человека
Происшествия, Фото:
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