В Чите на пожаре погибли три человека

Следователи предполагают, что они отравились дымом



22 октября в Чите загорелся жилой дом. Во время тушения пожара, около 11 часов вечера, пожарные нашли тела трёх человек.



По предварительным данным, пожар произошёл в квартире в четырёхквартирном доме. Там проходило застолье, в котором принимали участие хозяйка и её гости, супружеская пара. Из-за возникшего задымления женщина и её гости скончались от отравления дымом.



Следователи регионального СКР начали доследственную проверку.



- Следователи провели комплекс процессуальных и иных действий на месте пожара. Осмотрено место происшествия, опрошены очевидцы, жильцы соседних домов. Назначены необходимые исследования, в том числе, судебно-медицинские - для установления причин смерти погибших, а также пожарно-техническое - для установления причины и источника возгорания, - отмечают в пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю.



Сейчас следователи рассматривают несчастный случай в качестве основной причины произошедшего, однако окончательное решение будет принято после детального выяснения обстоятельств инцидента.



