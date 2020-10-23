В Улан-Удэ обокрали уснувшую на лавочке девушку

Гаджет вор тут же продал



В полицию с заявлением о краже сотового телефона обратилась 24-летняя улан-удэнка, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Девушка распивала спиртные напитки со своим знакомым. Она так опьянела, что уснула на лавочке. Когда девушка пришла в себя, не обнаружила ни приятеля, ни сотового телефона, который лежал рядом на скамейке. Ущерб составил семь тысяч рублей.



По «горячим следам» сотрудники уголовного розыска задержали 29-летнего, приятеля потерпевшей. Ранее он был судим.



Как выяснилось, мужчина, бросив спутницу, направился в ближайший магазин и продал сотовый телефон. Украденный смартфон изъят.



Возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.

