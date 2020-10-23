Гаджет вор тут же продал
В полицию с заявлением о краже сотового телефона обратилась 24-летняя улан-удэнка, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Девушка распивала спиртные напитки со своим знакомым. Она так опьянела, что уснула на лавочке. Когда девушка пришла в себя, не обнаружила ни приятеля, ни сотового телефона, который лежал рядом на скамейке. Ущерб составил семь тысяч рублей.
По «горячим следам» сотрудники уголовного розыска задержали 29-летнего, приятеля потерпевшей. Ранее он был судим.
Как выяснилось, мужчина, бросив спутницу, направился в ближайший магазин и продал сотовый телефон. Украденный смартфон изъят.
Возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.
В Улан-Удэ обокрали уснувшую на лавочке девушку
Происшествия, Фото:
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