Вор сам занимался прокатом катамаранов
Полицейские раскрыли кражу катамарана за 45 тысяч рублей, которая произошла летом в селе Максимиха Баргузинского района, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии. Ворами оказались двое жителей Улан-Удэ в возрасте 19 лет и 31 года.
Заявление о краже поступило в полицию 16 июля. Потерпевший сообщил, что ночью неизвестный украл водный велосипед с берега озера. Катамаран, по словам мужчины, он купил для дочери, которая приехала на лето к бабушке в Максимиху.
Один из задержанных занимается организацией летнего досуга на Байкале и предоставляет на прокат катамараны. Оба приятеля признались в краже. Они рассказали, что ночью перегнали водный велосипед на другое место, ближе к лесу, а затем на прицепе вывезли в Улан-Удэ.
19-летний молодой человек ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Он нигде не учится и не работает.
Катамаран вернули владельцу. Возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.
Улан-удэнцы украли катамаран на Байкале
Происшествия, Фото:
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