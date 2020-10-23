Сейсмособытие случилось вчера вечером
Накануне, 22 октября, в 21:38 в 54 км южнее от села Орлик Окинского района Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,4.
- По сообщению ЕДДС Окинского района толчки не ощущались. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. По предварительной информации разрушений нет. Информация уточняется, - сообщили в ГУ МЧС по республике.
Землетрясения характеризуются как слабые (1-4 балла), сильные (5-7 баллов), разрушительные (8 и более баллов). Землетрясения до 5 баллов не причиняют вреда.
В Окинском районе Бурятии произошло землетрясение
Происшествия, Фото:
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