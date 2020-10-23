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В Окинском районе Бурятии произошло землетрясение

В Окинском районе Бурятии произошло землетрясение
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Сейсмособытие случилось вчера вечером

Накануне, 22 октября, в 21:38 в 54 км южнее от села Орлик Окинского района Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,4.

- По сообщению ЕДДС Окинского района толчки не ощущались. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. По предварительной информации разрушений нет. Информация уточняется, - сообщили в ГУ МЧС по республике.

Землетрясения характеризуются как слабые (1-4 балла), сильные (5-7 баллов), разрушительные (8 и более баллов). Землетрясения до 5 баллов не причиняют вреда.
землетрясение
 
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