В Иркутской области парни крали вещи из организаций

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Молодые люди промышляли на территории города Бирюсинска и посёлка Юрты



Два жителя посёлка Нижняя пойма Иркутской области с 10 по 18 октября совершили несколько краж из разных организаций.



Они промышляли на территории города Бирюсинска и посёлка Юрты. Добычей 25-летних воров стали ТВ-техника, различное имущество и личные вещи работников на общую сумму более 100 тысяч рублей. Во время обысков была изъята часть украденного.



По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ «Кража». По ходатайству следствия в отношении подозреваемых суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.



