В Улан-Удэ произошло 2 ДТП с девушками-водителями









21 октября на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ около 16:30 произошло ДТП. По предварительным данным, во время вечерней пробки автомобиль «Тойота Пассо» остановился потоке транспортных средств, её пыталась объехать по обочине «Тойота Приус», произошло ДТП.Автоавария вызвала огромную пробку. По словам очевидца, правая полоса была заблокирована участниками ДТП, которыми стали девушки. Автомобилистки ругались между собой и нервничали, отметил свидетель происшествия. В ДТП обошлось без пострадавших.Ещё одно ДТП произошло около 19:10 на круговом движении. По предварительным данным, девушка на автомобиле «Тойота Ранкс» совершила столкновение с «УАЗ Патриот». Здесь также никто не пострадал.