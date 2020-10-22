В Улан-Удэ учебный автомобиль попал в ДТП

Авария случилась на кольцевой развязке
Вчера, 21 октября, около 15:30 на перекрёстке с круговым движением в Улан-Удэ произошло ДТП. Здесь столкнулись автомобили «Мазда 6» и «Жигули».
В ДТП обошлось без пострадавших. Автомобили получили незначительные механические повреждения.
По словам очевидца, «Жигули» является учебным автомобилем автошколы.
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