В Улан-Удэ из-за ДТП с 4 автомобилями образовалась пробка

Вероятно, женщина получила незначительные травмы, поскольку в УГИБДД по Бурятии сообщали, что за сутки в республике не зарегистрировано ДТП с пострадавшими.









Накануне, 21 октября, на улице Жердева в Улан-Удэ произошло ДТП.По предварительным данным, ДТП около 09:20 улица Жердева водитель автомобиля «Тойота Рав-4» столкнулся с микрогрузовиком «Мазда Титан». От удара «Мазда» совершает столкновение с «Рено Логан», тот в свою очередь сталкивается столкновение с микрогрузовиком «Хёндай».- В результате ДТП пострадала пассажирка микрогрузовика «Мазда Титан», также на данном участке образовалась пробка, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец происшествия.