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В Улан-Удэ из-за ДТП с 4 автомобилями образовалась пробка

В Улан-Удэ из-за ДТП с 4 автомобилями образовалась пробка
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Авария случилась вчера

Накануне, 21 октября, на улице Жердева в Улан-Удэ произошло ДТП.

По предварительным данным, ДТП около 09:20 улица Жердева водитель автомобиля «Тойота Рав-4» столкнулся с микрогрузовиком «Мазда Титан». От удара «Мазда» совершает столкновение с «Рено Логан», тот в свою очередь сталкивается столкновение с микрогрузовиком «Хёндай».

- В результате ДТП пострадала пассажирка микрогрузовика «Мазда Титан», также на данном участке образовалась пробка, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец происшествия.

Вероятно, женщина получила незначительные травмы, поскольку в УГИБДД по Бурятии сообщали, что за сутки в республике не зарегистрировано ДТП с пострадавшими.


ДТП
 
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