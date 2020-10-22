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В Забайкалье горела пекарня

В Забайкалье горела пекарня
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Погибших и травмированных нет

21 октября в 08:24 на пульт пожарно-спасательной службы села Кадая Забайкальского края поступил звонок о возгорании в пекарне. На место вызова были направлены пожарные расчёты.

Прибыв на место происшествия, пожарные провели разведку, в ходе которой был обнаружен очаг возгорания – горело производственное оборудование. Пожар был полностью ликвидирован через 7 минут после подачи первого ствола.

В результате возгорания огнём было повреждено производственное оборудование на площади 4 кв. метра. В результате пожара погибших и травмированных нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.

Причина пожара и виновное лицо устанавливаются.

пожар
 
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