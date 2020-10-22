В Забайкалье горела пекарня

Погибших и травмированных нет



21 октября в 08:24 на пульт пожарно-спасательной службы села Кадая Забайкальского края поступил звонок о возгорании в пекарне. На место вызова были направлены пожарные расчёты.



Прибыв на место происшествия, пожарные провели разведку, в ходе которой был обнаружен очаг возгорания – горело производственное оборудование. Пожар был полностью ликвидирован через 7 минут после подачи первого ствола.



В результате возгорания огнём было повреждено производственное оборудование на площади 4 кв. метра. В результате пожара погибших и травмированных нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.



Причина пожара и виновное лицо устанавливаются.



