Погибших и травмированных нет
21 октября в 08:24 на пульт пожарно-спасательной службы села Кадая Забайкальского края поступил звонок о возгорании в пекарне. На место вызова были направлены пожарные расчёты.
Прибыв на место происшествия, пожарные провели разведку, в ходе которой был обнаружен очаг возгорания – горело производственное оборудование. Пожар был полностью ликвидирован через 7 минут после подачи первого ствола.
В результате возгорания огнём было повреждено производственное оборудование на площади 4 кв. метра. В результате пожара погибших и травмированных нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.
Причина пожара и виновное лицо устанавливаются.
В Забайкалье горела пекарня
Происшествия, Фото:
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