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В Бурятии мужчина украл у пенсионерки мясо

В Бурятии мужчина украл у пенсионерки мясо
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Кража произошла, когда пенсионерки не было дома

В посёлке Сахарный завод Бичурского района у пенсионерки из холодильника украли 12 кг. мяса. Кража произошла, когда её не было дома. Ущерб составил четыре тысячи рублей.

Сотрудниками уголовного розыска задержан 39-летний неработающий, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления местный житель. 

Выяснилось, что мужчина раньше снимал комнату в этом доме, а затем съехал. Проживая на соседней улице, ключи от прежнего жилья он оставил себе. Зная, что хозяйку-пенсионерку по состоянию здоровья положили в районную больницу, подозреваемый решил проникнуть к ней в дом. Пройдясь по жилищу, он заглянул в холодильник, где увидел мясо и украл его. 

Часть мужчина продал соседям, часть изъята и возвращена владелице.

Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.  

кража
 
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