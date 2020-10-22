В Бурятии мужчина украл у пенсионерки мясо

Кража произошла, когда пенсионерки не было дома





В посёлке Сахарный завод Бичурского района у пенсионерки из холодильника украли 12 кг. мяса. Кража произошла, когда её не было дома. Ущерб составил четыре тысячи рублей.







Выяснилось, что мужчина раньше снимал комнату в этом доме, а затем съехал. Проживая на соседней улице, ключи от прежнего жилья он оставил себе. Зная, что хозяйку-пенсионерку по состоянию здоровья положили в районную больницу, подозреваемый решил проникнуть к ней в дом. Пройдясь по жилищу, он заглянул в холодильник, где увидел мясо и украл его.





Часть мужчина продал соседям, часть изъята и возвращена владелице.



Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.





Сотрудниками уголовного розыска задержан 39-летний неработающий, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления местный житель.