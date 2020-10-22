В Иркутской области в ДТП с маршруткой пострадали 4 человека

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Авария случилась сегодня рано утром



22 октября, около 6:30, в районе 228 км федеральной автодороги «Вилюй» в Иркутской области столкнулись маршрутный автобус «Форд» и грузовой автомобиль.



Предварительно установлено, что оба автомобиля двигались в попутном направлении. В маршрутке находились 12 пассажиров.



В результате автоаварии 3 пассажира и водитель микроавтобуса с полученными травмами госпитализированы. На месте продолжают работать инспекторы ГИБДД, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

