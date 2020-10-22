Авария случилась сегодня рано утром
22 октября, около 6:30, в районе 228 км федеральной автодороги «Вилюй» в Иркутской области столкнулись маршрутный автобус «Форд» и грузовой автомобиль.
Предварительно установлено, что оба автомобиля двигались в попутном направлении. В маршрутке находились 12 пассажиров.
В результате автоаварии 3 пассажира и водитель микроавтобуса с полученными травмами госпитализированы. На месте продолжают работать инспекторы ГИБДД, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области в ДТП с маршруткой пострадали 4 человека
Происшествия, Фото:
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