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В Иркутской области в ДТП с маршруткой пострадали 4 человека

В Иркутской области в ДТП с маршруткой пострадали 4 человека
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Авария случилась сегодня рано утром

22 октября, около 6:30, в районе 228 км федеральной автодороги «Вилюй» в Иркутской области столкнулись маршрутный автобус «Форд» и грузовой автомобиль.

Предварительно установлено, что оба автомобиля двигались в попутном направлении. В маршрутке находились 12 пассажиров.

В результате автоаварии 3 пассажира и водитель микроавтобуса с полученными травмами госпитализированы. На месте продолжают работать инспекторы ГИБДД, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
ДТП Иркутская область
 
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