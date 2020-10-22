В Иркутской области ищут утонувшего рыбака

- Мнение о том, что в случае падения за борт можно быстро сориентироваться и предпринять действия к спасению, ошибочно. Граждане не учитывают, что при ударе о воду может произойти потеря сознания или возникнуть состояние паники, при котором невозможно принять меры по самоспасению. Даже небольшая порция воды, попавшая в лёгкие, способна привести к дезориентации или летальному исходу. А потому мы призываем не пренебрегать элементарными правилами безопасности и использовать жилет при нахождении на судне, - подчеркнул Евгений Потапов.









На Братском водохранилище водолазами пожарно-спасательной службы Иркутской области проводятся работы по поиску утонувшего рыбака, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.В понедельник двое жителей Братского района на лодке-«Казанке» вышли на акваторию залива Кобь. Сильным порывом ветра гребную лодку с людьми опрокинуло - мужчины оказались в воде. Глубина в месте происшествия – около 3 метров. До берега добраться удалось лишь одному. Он вплавь преодолел расстояние более 15 метров. Его товарищ, 37-летний житель посёлка Сосновый, утонул.- Температура воды в водохранилище в этот период не превышает 4 градусов, что увеличивает вероятность гибели при длительном нахождении в ней. К сожалению, на рыбаках не было спасательных жилетов. Одному из мужчин это упущение стоило жизни. 18 сентября на реке Ангаре при аналогичных обстоятельствах утонул 75-летний житель города Братска, - рассказал Евгений Потапов, старший государственный инспектор по маломерным судам Братского инспекторского отделения.Этой осенью на водных объектах Иркутской области было зарегистрировано 11 происшествий с гибелью 11 рыбаков. Их причиной стала личная неосторожность, сопряжённая с нарушением требований безопасности.Инспекторы по маломерным судам напоминают: на всех пассажирах маломерных судов должны быть надеты спасательные жилеты, которые при падении за борт способны продолжительное время удерживать пострадавшего на поверхности.