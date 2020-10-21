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В Улан-Удэ девушка украла обувь в магазине

В Улан-Удэ девушка украла обувь в магазине
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Её вычислили с помощью камер, установленных в помещении и на фасаде магазина

В Октябрьском районе Улан-Удэ в полицию поступило сообщение о краже от директора одного из магазинов обуви. На записи камеры видеонаблюдения видно, как девушка складывает обувь в рюкзак.

Полицейские, просмотрев видеозаписи с камер в помещении и на фасаде магазина, установили автомобиль, на котором уехала подозреваемая, а затем и её личность. 26-летняя ранее не судимая улан-удэнка была задержана. Украденное изъято полицейскими.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Ведется дознание, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.

кража
 
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