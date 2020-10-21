В Улан-Удэ девушка украла обувь в магазине

Её вычислили с помощью камер, установленных в помещении и на фасаде магазина



В Октябрьском районе Улан-Удэ в полицию поступило сообщение о краже от директора одного из магазинов обуви. На записи камеры видеонаблюдения видно, как девушка складывает обувь в рюкзак.



Полицейские, просмотрев видеозаписи с камер в помещении и на фасаде магазина, установили автомобиль, на котором уехала подозреваемая, а затем и её личность. 26-летняя ранее не судимая улан-удэнка была задержана. Украденное изъято полицейскими.



Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Ведется дознание, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.



