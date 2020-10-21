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Улан-удэнец присвоил себе чужую карту

Улан-удэнец присвоил себе чужую карту
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Воспользовавшись бесконтактной системой расчёта, мужчина оплатил покупки в различных торговых точках

Днём 17 октября 27-летняя улан-удэнка забыла свою карту в банкомате, и с её счета затем неоднократно снимались деньги. Общая сумма ущерба составила около 8700 рублей.

Позже задержали подозреваемого – ранее не судимого 41-летнего жителя Улан-Удэ. Мужчина пояснил, что пришёл в банк для снятия денег. Подойдя к банкомату, он увидел банковскую карту и сразу понял, что ее забыла девушка, стоявшая перед ним. Чем-то расстроенная, она поспешно вышла из помещения.

Вместо того, чтобы попытаться догнать и вернуть ей карту, он отправился по магазинам. Воспользовавшись бесконтактной системой расчёта, мужчина оплатил покупки в различных торговых точках.

В содеянном мужчина раскаялся. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.  

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