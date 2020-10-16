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В Иркутской области пожарные спасли 5 человек

В Иркутской области пожарные спасли 5 человек
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Люди оказались отрезаны от выхода из-за дыма

Минувшей ночью, в 00:44 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в панельном трёхэтажном жилом доме в городе Усть-Куте Иркутской области. К месту пожара были направлены два пожарных расчёта. На момент прибытия первого подразделения горела квартира на первом этаже, наблюдалось сильное задымление в подъезде.

До прибытия пожарных подразделений по лестничным маршам самостоятельно эвакуировались 10 человек с нижних этажей здания. Со слов соседей стало известно, что на верхних этажах проживают пожилые люди и семьи с детьми, которые самостоятельно не могут выйти из помещений из-за сильной задымленности.

- Пожарные в составе звена газодымозащитной службы из квартир, расположенных на верхних этажах, при помощи спасательного оборудования по лестничным маршам вывели пятерых человек с домашними животными. Несмотря на то, что некоторые жильцы были разбужены нами, на их эвакуацию потребовалось буквально 10 минут, - начальник караула 30 пожарно-спасательной части города Усть-Кута Николай Зырянов.

Пожар был ликвидирован за несколько минут. В результате пожара квартира закопчена по всей площади, повреждены мебель и вещи на площади 20 квадратных метров.

Дознаватели МЧС России, по итогам предварительного осмотра места пожара, установили, что причиной могло послужить короткое замыкание электропроводки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.


Иркутская область пожар
 
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