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В селе Бурятии горел жилой дом

В селе Бурятии горел жилой дом
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Предположительно, причиной пожара послужил перекал трубы дымохода

Сегодня, 16 октября, в селе Кижинга Кижингинкого района поступило сообщение о пожаре в жилом доме.

На момент прибытия пожарных горело потолочное перекрытие. Существовала угроза распространения огня по конструкциям здания.

Возгорание было оперативно ликвидировано. В результате пожара повреждено потолочное перекрытие на площади 2 кв.м. Предположительно, причиной пожара послужил перекал трубы дымохода, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.  
пожар
 
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