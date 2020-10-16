Предположительно, причиной пожара послужил перекал трубы дымохода
Сегодня, 16 октября, в селе Кижинга Кижингинкого района поступило сообщение о пожаре в жилом доме.
На момент прибытия пожарных горело потолочное перекрытие. Существовала угроза распространения огня по конструкциям здания.
Возгорание было оперативно ликвидировано. В результате пожара повреждено потолочное перекрытие на площади 2 кв.м. Предположительно, причиной пожара послужил перекал трубы дымохода, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В селе Бурятии горел жилой дом
Происшествия, Фото:
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