Пожар произошёл ночью
В ночь с 15 на 16 октября в селе Турунтаево Прибайкальского района произошёл пожар в стайке. На момент прибытия пожарных строение горело полностью. Существовала угроза распространения огня на пристроенную к сараю баню.
Пожар был потушен за 33 минуты. В результате пожара уничтожена огнем стайка, обгорела стена бани. При пожаре погибли 6 кур и поросенок. Уцелело несколько птиц. Причина пожара устанавливается, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии на пожаре погибли животные
Происшествия, Фото:
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