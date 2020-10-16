В Бурятии на пожаре погибли животные

Пожар произошёл ночью



В ночь с 15 на 16 октября в селе Турунтаево Прибайкальского района произошёл пожар в стайке. На момент прибытия пожарных строение горело полностью. Существовала угроза распространения огня на пристроенную к сараю баню.



Пожар был потушен за 33 минуты. В результате пожара уничтожена огнем стайка, обгорела стена бани. При пожаре погибли 6 кур и поросенок. Уцелело несколько птиц. Причина пожара устанавливается, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

