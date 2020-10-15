Пожар случился из-за неосторожного обращения с огнём
Днём 14 октября в селе Хоринск Хоринского района Бурятии загорелся заброшенный 2-х этажный дом. На момент прибытия пожарных было обнаружено загорание пола.
Пожарные оперативно ликвидировали возгорание и не допустили распространения огня внутри здания. В результате пожара повреждены полы на площади 2 квадратных метра.
Причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнём со стороны неустановленных лиц, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне дважды горело сено.
В Бурятии горел заброшенный дом
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Сейчас его разыскивают полицейские
Пожар случился из-за неосторожного обращения с огнём
Возгорания случились в разных районах республики
Стали известны некоторые подробности вчерашнего ДТП
Авария случилась вчера на светофоре в Солдатском
Мужчину госпитализировали в больницу
Мужчина скончался до приезда «скорой»
Грузовой поезд сошёл с рельсов в конце августа
Авария случилась вчера
Пожар произошёл ночью
Мужчину госпитализировали в больницу
Электроэнергия отключилась из-за посторонних лиц
Причиной пожара предположительно послужило короткое замыкание проводки
Во обоих случаях автоаварии обошлись без пострадавших
По результатам проверки будет принято решение