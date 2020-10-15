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В Бурятии горел заброшенный дом

В Бурятии горел заброшенный дом
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пожар случился из-за неосторожного обращения с огнём

Днём 14 октября в селе Хоринск Хоринского района Бурятии загорелся заброшенный 2-х этажный дом. На момент прибытия пожарных было обнаружено загорание пола.

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание и не допустили распространения огня внутри здания. В результате пожара повреждены полы на площади 2 квадратных метра.

Причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнём со стороны неустановленных лиц, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.

Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне дважды горело сено.
пожар
 
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