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В Бурятии дважды горело сено

В Бурятии дважды горело сено
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Возгорания случились в разных районах республики

Вчера в селе Кудара-Сомон Кяхтинского района Бурятии сгорело 40 центнеров сена. Причина возникновения пожара - не осторожно обращение с огнём, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.

Ещё один похожий пожар произошёл в Джидинском районе. На трассе Джида-Петропавловка 14 октября загорелся прицеп трактора и сено, которое находилось на нём. Прибывшие на место происшествия пожарные потушили огонь.

В результате пожара сгорел прицеп трактора и 24 центнера сена.

Причина пожара - неисправность, отсутствие искрогасительных устройств.
пожар
 
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