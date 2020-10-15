Возгорания случились в разных районах республики
Вчера в селе Кудара-Сомон Кяхтинского района Бурятии сгорело 40 центнеров сена. Причина возникновения пожара - не осторожно обращение с огнём, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.
Ещё один похожий пожар произошёл в Джидинском районе. На трассе Джида-Петропавловка 14 октября загорелся прицеп трактора и сено, которое находилось на нём. Прибывшие на место происшествия пожарные потушили огонь.
В результате пожара сгорел прицеп трактора и 24 центнера сена.
Причина пожара - неисправность, отсутствие искрогасительных устройств.
В Бурятии дважды горело сено
Происшествия, Фото:
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