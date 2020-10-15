В ДТП со скорой в Улан-Удэ пострадал медработник и водитель «Тойоты»

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне вечером, 14 октября, в посёлке Солдатский в Улан-Удэ произошло ДТП. Здесь столкнулись «Тойота Камри» и автомобиль «УАЗ» - автомобиль скорой медицинской помощи.
- 35-летний водитель автомобиля «Tойота Камри», следуя по улице Мелиораторов в посёлке Солдатский, при совершении поворота не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с каретой скорой медицинской помощи под управлением 37-летнего гражданина, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В результате ДТП водитель легкового автомобиля, а также 38-летний пассажир спецтранспорта - медицинский работник - госпитализированы в медучреждение.
Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.