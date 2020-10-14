В Бурятии следователи устанавливают причины схода с рельсов вагона

Грузовой поезд сошёл с рельсов в конце августа



В Бурятии возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».



Железнодорожный инцидент произошёл 31 августа на перегоне Кедровая-Сибирская-Танхой Восточно-Сибирской железной дороги. При движении грузового состава сошёл с рельсов один из его вагонов. Выяснилось, что причиной случившегося могла стать неисправность колёсной пары.



В результате происшествия были повреждены рельсошпальная решётка протяжённостью свыше 6 километров, железобетонные шпалы, а также сам железнодорожный вагон. Сумма причинённого ущерба составила более 23 миллионов рублей.



- В соответствии с действующим законодательством владельцы инфраструктуры, перевозчики и другие участники перевозочного процесса в пределах своей компетенции должны обеспечить безопасность движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.



Для установления виновных лиц проводится расследование, в рамках которого предстоит провести комплекс необходимых технических экспертиз, установить возможных свидетелей, допросить всех участников случившегося.

