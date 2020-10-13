В Бурятии горело отделение почтовой связи





В управлении федеральной почтовой связи Бурятии сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал.



- Инцидент не отразится на клиентах, все обязательства перед ними будут выполнены в срок. В настоящее время администрация села Россошино временно выделила помещение для обслуживания клиентов ПОС -2 Багдарин. Жители будут обслуживаться с 21 октября по адресу: ул.Центральная,1 (здание администрации), - добавили в пресс-службе управления.

Вчера, 12 октября, в посёлке Россошино Баунтовского района произошёл пожар в отделении почтовой связи. Ввиду того, что посёлок прикрывается силами добровольной пожарной команды сельского поселения Усойское эвенкийское (ближайшая пожарная часть расположена 125 км. от места), о возгорании сообщили сразу главе поселения Светлане Казаченко.- Вместе с главным специалистом администрации обзвонили всех, кто мог выехать на тушение пожара, - говорит Светлана. – На пожар сразу приехали наши добровольцы – водители администрации Станислав Конюков и Александр Мелентьев на пожарной машине. Глава семейно-родовой эвенкийской общины Василий Басаулов предоставил для тушения пожара личную водовозку.На момент прибытия добровольных пожарных отделение почты горело изнутри, существовала угроза дальнейшего распространения огня по конструкциям здания. Жители посёлка пришли на помощь: из помещения они выносили материальные ценности, продукты, документацию. «Пожар тушили и спасали почту всем миром, - рассказывает Светлана Казаченко. – Наши жители Илья и Владимир Конюковы, Андрей Мелентьев, Иван Муромов, Игорь Уноулов, Андрей Молчанов – пришли на помощь в этой беде. Даже женщины Татьяна Унаулова и Людмила Конякова – наша медсестра – тоже не остались в стороне. Вместе потушили пожар».В результате пожара повреждены стены отделения почты изнутри на площади 15 кв. м., прогорело потолочное перекрытие. Распространение огня по конструкциям здания добровольные пожарные и местные жители не допустили. Причиной пожара предположительно послужило короткое замыкание проводки. Отделение почты временно разместили в здании сельского дома культуры, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.В агентстве выразили огромную признательность администрации и добровольной пожарной команде сельского поселения за организацию эффективного тушения пожара и спасение социально значимого объекта.