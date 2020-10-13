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В Иркутской области следователи проводят проверку по факту утопления детей

В Иркутской области следователи проводят проверку по факту утопления детей
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
По результатам проверки будет принято решение

Днём 12 октября в селе Хамакар двое четырёхлетних детей вышли на ледяной покров, образовавшийся вдоль берега реки Нижняя Тунгуска, провалились под лёд и утонули. По данному факту Киренским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области проводится доследственная проверка.

Следователи выясняют все обстоятельства трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

- В период ледостава спасатели МЧС призывают родителей усилить контроль за местонахождением детей. Необходимо изучить правила безопасного поведения в осенний период. Не допускать бесконтрольного пребывания несовершеннолетних вблизи водоёмов, - сообщили в пресс-службе Следкома.

Как сообщал «Байкал-Daily», тела утонувших мальчиков обнаружили местные жители.
Иркутская область утопление
 
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