По результатам проверки будет принято решение
Днём 12 октября в селе Хамакар двое четырёхлетних детей вышли на ледяной покров, образовавшийся вдоль берега реки Нижняя Тунгуска, провалились под лёд и утонули. По данному факту Киренским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области проводится доследственная проверка.
Следователи выясняют все обстоятельства трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
- В период ледостава спасатели МЧС призывают родителей усилить контроль за местонахождением детей. Необходимо изучить правила безопасного поведения в осенний период. Не допускать бесконтрольного пребывания несовершеннолетних вблизи водоёмов, - сообщили в пресс-службе Следкома.
Как сообщал «Байкал-Daily», тела утонувших мальчиков обнаружили местные жители.
В Иркутской области следователи проводят проверку по факту утопления детей
Происшествия, Фото:
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