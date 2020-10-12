Улан-удэнец украл холодильник

Он украл технику у собутыльника



8 октября в полицию в Улан-Удэ поступило сообщение от бдительного жителя о возможной краже бытовой техники у знакомого, проживающего в аварийном, готовящемся под снос многоквартирном доме.



При выезде на место происшествия информация подтвердилась. Выяснилось, что пока хозяин квартиры спал, у него был украден холодильник. Подозреваемый – проживающий в соседнем доме 43-летний улан-удэнец – задержан сотрудниками полиции, а техника изъята.



Оказалось, что изначально мужчина планировал распить в гостях спиртное, что ранее делал неоднократно, но воспользовался моментом и вместе с родственниками забрал из жилья собутыльника холодильник. Близким он солгал, что купил бытовую технику в пользование. Ущерб составил восемь тысяч рублей.



Подозреваемый ранее уже был судим.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», сообщает преес-служба МВД России по Бурятии.



