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Улан-удэнец украл холодильник

Улан-удэнец украл холодильник
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он украл технику у собутыльника

8 октября в полицию в Улан-Удэ поступило сообщение от бдительного жителя о возможной краже бытовой техники у знакомого, проживающего в аварийном, готовящемся под снос многоквартирном доме.

При выезде на место происшествия информация подтвердилась. Выяснилось, что пока хозяин квартиры спал, у него был украден холодильник. Подозреваемый – проживающий в соседнем доме 43-летний улан-удэнец – задержан сотрудниками полиции, а техника изъята.

Оказалось, что изначально мужчина планировал распить в гостях спиртное, что ранее делал неоднократно, но воспользовался моментом и вместе с родственниками забрал из жилья собутыльника холодильник. Близким он солгал, что купил бытовую технику в пользование. Ущерб составил восемь тысяч рублей.

Подозреваемый ранее уже был судим.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», сообщает преес-служба МВД России по Бурятии.

кража
 
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