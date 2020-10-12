В Бурятии на «зебре» столкнулись грузовик и «Тойота»

Авария случилась вчера утром
Около 10 утра 11 октября произошло ДТП на улице Трактовая посёлка Сотниково в Иволгинском районе Бурятии. Здесь столкнулись микрогрузовик и автомобиль «Toyota Vista». Автоавария случилась на пешеходном переходе.
ДТП обошлось без пострадавших. По словам очевидца, у виновника аварии отсутствовал полис ОСАГО.
Авария случилась вчера утром
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Авария случилась вчера вечером
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