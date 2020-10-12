В Улан-Удэ перевернулся грузовик





11 октября в посёлке Солдатский в Улан-Удэ произошло ДТП, в котором перевернулся грузовик. Авария случилась на перекрёстке.По предварительным данным, водитель автомобиля «Хонда Аккорд» ехал в сторону центра Улан-Удэ и остановился на перекрёстке, чтобы повернуть направо. В этот момент по той же дороге на большой скорости двигался грузовик «Исузу Эльф». Не среагировав на остановку «Хонды», водитель грузовика начала уходить от столкновения. Зацепив заднюю часть легкового автомобиля, мужчина уехал в кювет, где перевернулся.Очевидиц ДТП рассказал «Байкал-Daily», что авария обошлась без пострадавших.