В Иркутской области за сутки скончались шесть больных коронавирусом

Всего в регионе зарегистрировано более 20 тысяч случаев заражения COVID-19
По данным на 9 октября, в Иркутской области общее число случаев заражения коронавирусом выросло до 20 247. За сутки выявлено 155 больных.
Госпитализированы в больницах на сегодня 1823 человека.
С начала пандемии выздоровело 17 643 пациентов, в том числе 53 человека выписались за последние сутки.
За сутки скончались шесть пациентов, за весь период умер 261 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на сегодня зарегистрировано 7848 случаев заражения COVID-19
. Завершили лечение и выписались из больниц 6146 человек, умерло 82 человека. Проходят лечение в стационарах республики 849 больных. На амбулаторном лечении находится 771 пациент.
Всего в регионе зарегистрировано более 20 тысяч случаев заражения COVID-19
Вора после преступления «замучила совесть»
Посетитель магазина стащил телефон продавца
Украденное он продавал, в том числе за бесценок
Его вычисли с помощью камер и отпечатков пальцев
Пенсионерка повредила ногу
Причиной произошедшего стал поджог
Они угоняли отечественные автомобили
Мужчина не раз незаконно рубил лес
Гаджетами набили «Тойоту Чайзер»
Вчера произошло два ДТП с «Тойотами»
Сперва виновник ДТП не хотел выплачивать компенсацию
Одному из них было всего 43 года
Следователи проводят проверку
Наезд произошёл в сумерках