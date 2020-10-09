«Культурный отдых» жителя Бурятии обернулся условным сроком

Вора после преступления «замучила совесть»



Житель Баунтовского района Бурятии признан виновным в краже.



Обстоятельства дела описала пресс-служба районного суда. Поздним февральским вечером 2018 годом 27-летний безработный мужчина решил культурно отдохнуть. Отдых в его понимании был неразрывно связан с употреблением спиртного; что касается культуры, то мужчина решил, что кафе «Баунт» - это вполне культурное место.



Молодой человек занял столик возле стойки бара и заказал пиво. За соседним столиком сидели две девушки, большую часть времени они находились на танцполе.



- Я увидел, как девушка передала другой мобильный телефон, а та положила его в сумку, которую поставила на стол и они пошли танцевать. В этот момент я решил украсть мобильный телефон из сумки и что-нибудь ещё ценное. Я сидел и наблюдал за ними, ждал удобного момента. Так как в кафе было много народа, сделать это незаметно было трудновато. Спустя примерно 30 минут я убедился, что они не смотрят в сторону столика, также убедился, что за ним никто не наблюдает, после чего подошёл к их столику, огляделся, открыл молнию на сумке. Просунув руку в сумку, нащупал два телефона и кошелёк, которые взял и положил в карман пуховика и направился к выходу, - сказал на суде мужчина.



Он рассмотрел, что же в итоге украл в кошельке, уже дома. В кошельке были 1150 рублей, а также две банковские карты. Сим-карты, карту памяти, вместе кошельком с двумя банковскими картами выбросил в мусорный контейнер. На следующий день от своих знакомых он узнал, что в кафе «Баунт» украли мобильные телефоны и вызвали сотрудников полиции.



- Я испугался, что подумают на меня, ведь я сидел рядом, и решил подкинуть телефоны одной из потерпевших, на крышку металлической бочки, после чего ушёл. Деньги я потратил на сигареты и покупку продуктов питания. Решил сознаться в содеянном, так как замучила совесть, - признался вор.



Преступлением мужчина причинил материальный ущерб одной потерпевшей на общую сумму 9 849 рублей, другой - на общую сумму 8 850 рублей.



В качестве смягчающих обстоятельств суд учёл чистосердечное признание и расценил его как явку с повинной, полное признание им своей вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, возмещение ущерба.



Отягчающим обстоятельством стал рецидив преступлений.



Суд признал его виновным и назначил наказание в виде трёх лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года.



Приговор суда вступил в законную силу.

