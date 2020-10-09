 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 октября

08 октября

Популярное

Житель Бурятии украл телефон и подарил сыну

Житель Бурятии украл телефон и подарил сыну
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Посетитель магазина стащил телефон продавца

В начале августа в городе Кяхта 56-летний мужчина пришёл с супругой в магазин одежды. Мужчина увидел лежавший на прилавке телефон и забрал его себе. Гаджет принадлежал продавцу, которая работала с клиентами. Ущерб составил 64 тысячи рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Позже мужчина вынул из смартфона и выбросил сим-карту, а мобильный отдал в пользование своему взрослому сыну, проживающему отдельно. Ему отец солгал, что нашёл телефон.

Мужчина не судим, в содеянном он раскаялся.

Телефон изъят. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».


кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области за сутки скончались шесть больных коронавирусом
В Иркутской области за сутки скончались шесть больных коронавирусом
Происшествия, 09.10.2020
Всего в регионе зарегистрировано более 20 тысяч случаев заражения COVID-19  
«Культурный отдых» жителя Бурятии обернулся условным сроком
«Культурный отдых» жителя Бурятии обернулся условным сроком
Происшествия, 09.10.2020
Вора после преступления «замучила совесть»
Житель Бурятии украл телефон и подарил сыну
Житель Бурятии украл телефон и подарил сыну
Происшествия, 09.10.2020
Посетитель магазина стащил телефон продавца
Житель Бурятии воровал у соседей
Житель Бурятии воровал у соседей
Происшествия, 09.10.2020
Украденное он продавал, в том числе за бесценок
В Улан-Удэ студент украл наушники и гарнитуру из магазина
В Улан-Удэ студент украл наушники и гарнитуру из магазина
Происшествия, 09.10.2020
Его вычисли с помощью камер и отпечатков пальцев
В Бурятии спалили заброшенный многоквартирный дом
В Бурятии спалили заброшенный многоквартирный дом
Происшествия, 09.10.2020
Причиной произошедшего стал поджог
В Забайкалье поймали серийных угонщиков
В Забайкалье поймали серийных угонщиков
Происшествия, 09.10.2020
Они угоняли отечественные автомобили
В иркутскую колонию пытались ввезти 11 телефонов
В иркутскую колонию пытались ввезти 11 телефонов
Происшествия, 09.10.2020
Гаджетами набили «Тойоту Чайзер»  
В Бурятии водитель выплатил сбитой женщине 400 тысяч
В Бурятии водитель выплатил сбитой женщине 400 тысяч
Происшествия, 09.10.2020
Сперва виновник ДТП не хотел выплачивать компенсацию
В Забайкалье с рельсов сошёл думпкар
В Забайкалье с рельсов сошёл думпкар
Происшествия, 09.10.2020
Следователи проводят проверку

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^