Житель Бурятии украл телефон и подарил сыну

Посетитель магазина стащил телефон продавца



В начале августа в городе Кяхта 56-летний мужчина пришёл с супругой в магазин одежды. Мужчина увидел лежавший на прилавке телефон и забрал его себе. Гаджет принадлежал продавцу, которая работала с клиентами. Ущерб составил 64 тысячи рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Позже мужчина вынул из смартфона и выбросил сим-карту, а мобильный отдал в пользование своему взрослому сыну, проживающему отдельно. Ему отец солгал, что нашёл телефон.



Мужчина не судим, в содеянном он раскаялся.



Телефон изъят. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».





