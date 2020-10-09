Посетитель магазина стащил телефон продавца
В начале августа в городе Кяхта 56-летний мужчина пришёл с супругой в магазин одежды. Мужчина увидел лежавший на прилавке телефон и забрал его себе. Гаджет принадлежал продавцу, которая работала с клиентами. Ущерб составил 64 тысячи рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Позже мужчина вынул из смартфона и выбросил сим-карту, а мобильный отдал в пользование своему взрослому сыну, проживающему отдельно. Ему отец солгал, что нашёл телефон.
Мужчина не судим, в содеянном он раскаялся.
Телефон изъят. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Житель Бурятии украл телефон и подарил сыну
Происшествия, Фото:
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