Житель Бурятии воровал у соседей

Украденное он продавал, в том числе за бесценок



Сотрудники полиции задержали подозреваемого в кражах в селе Нижний Саянтуй. Им оказался 32-летний местный житель, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



13 сентября мужчина, решив выпить, зашёл в гости к соседке, проживающей в этом же многоквартирном доме. Однако не застал её: женщина, оставив входную дверь незапертой, убирала овощи с прилегающего к дому огорода.



Воспользовавшись ситуацией, он украл из шкафа в зале её телефон стоимостью около 15 тысяч рублей и за бесценок продал.



Затем подозреваемый нанёс визит еще в одну квартиру, распил с хозяевами и их гостями спиртное и покинул помещение. Ночью мужчина вернулся: пока все спали, он украл из подполья бензопилы, покупкой которой во время застолья хвастался владелец, и полуфабрикаты. Инструмент он в последующем сбыл в Улан-Удэ на одном из рынков.



Ранее мужчина неоднократно привлекался за кражи и ведёт асоциальный образ жизни.



Возбуждены уголовные дела.





