Украденное он продавал, в том числе за бесценок
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в кражах в селе Нижний Саянтуй. Им оказался 32-летний местный житель, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
13 сентября мужчина, решив выпить, зашёл в гости к соседке, проживающей в этом же многоквартирном доме. Однако не застал её: женщина, оставив входную дверь незапертой, убирала овощи с прилегающего к дому огорода.
Воспользовавшись ситуацией, он украл из шкафа в зале её телефон стоимостью около 15 тысяч рублей и за бесценок продал.
Затем подозреваемый нанёс визит еще в одну квартиру, распил с хозяевами и их гостями спиртное и покинул помещение. Ночью мужчина вернулся: пока все спали, он украл из подполья бензопилы, покупкой которой во время застолья хвастался владелец, и полуфабрикаты. Инструмент он в последующем сбыл в Улан-Удэ на одном из рынков.
Ранее мужчина неоднократно привлекался за кражи и ведёт асоциальный образ жизни.
Возбуждены уголовные дела.
Житель Бурятии воровал у соседей
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Украденное он продавал, в том числе за бесценок
Его вычисли с помощью камер и отпечатков пальцев
Пенсионерка повредила ногу
Причиной произошедшего стал поджог
Они угоняли отечественные автомобили
Мужчина не раз незаконно рубил лес
Гаджетами набили «Тойоту Чайзер»
Вчера произошло два ДТП с «Тойотами»
Сперва виновник ДТП не хотел выплачивать компенсацию
Одному из них было всего 43 года
Следователи проводят проверку
Наезд произошёл в сумерках
Житель Бурятии уехал в соседний регион на заработки
Происшествия, 08.10.2020
Наркотики они прятали в обёртку от карамелек
Происшествия, 08.10.2020
До этого они распивали спиртное