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Житель Бурятии воровал у соседей

Житель Бурятии воровал у соседей
Происшествия, 
Украденное он продавал, в том числе за бесценок

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в кражах в селе Нижний Саянтуй. Им оказался 32-летний местный житель, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

13 сентября мужчина, решив выпить, зашёл в гости к соседке, проживающей в этом же многоквартирном доме. Однако не застал её: женщина, оставив входную дверь незапертой, убирала овощи с прилегающего к дому огорода.

Воспользовавшись ситуацией, он украл из шкафа в зале её телефон стоимостью около 15 тысяч рублей и за бесценок продал.

Затем подозреваемый нанёс визит еще в одну квартиру, распил с хозяевами и их гостями спиртное и покинул помещение. Ночью мужчина вернулся: пока все спали, он украл из подполья бензопилы, покупкой которой во время застолья хвастался владелец, и полуфабрикаты. Инструмент он в последующем сбыл в Улан-Удэ на одном из рынков.

Ранее мужчина неоднократно привлекался за кражи и ведёт асоциальный образ жизни.

Возбуждены уголовные дела.


кража
 
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