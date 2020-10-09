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В Улан-Удэ студент украл наушники и гарнитуру из магазина

В Улан-Удэ студент украл наушники и гарнитуру из магазина
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Его вычисли с помощью камер и отпечатков пальцев

2 октября в Улан-Удэ из магазина цифровой и бытовой техники в торговом центре по улице Корабельная со стеллажа украли две пары наушников – проводные и bluetooth-гарнитура. Пропажу обнаружили во время пересчёта товара. Ущерб составил около 6,5 тысяч рублей.

Полицейские, просмотрев камеры видеонаблюдения, заподозрили в краже двух молодых людей. Впоследствии была установлена причастность к преступлению одного из них – 17-летнего студента колледжа.

Молодой человек признался, что взял с витрины и сложил в сумку обе гарнитуры.

- После чего беспрепятственно прошёл мимо кассы, не заплатив за товар. Украденное он в тот же день реализовал. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Раскрытию преступления, в том числе, способствовала работа эксперта-криминалиста, изъявшего отпечатки пальцев с товаров, к которым прикасались молодые люди.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».


кража
 
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