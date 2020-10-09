В Улан-Удэ студент украл наушники и гарнитуру из магазина

Его вычисли с помощью камер и отпечатков пальцев



2 октября в Улан-Удэ из магазина цифровой и бытовой техники в торговом центре по улице Корабельная со стеллажа украли две пары наушников – проводные и bluetooth-гарнитура. Пропажу обнаружили во время пересчёта товара. Ущерб составил около 6,5 тысяч рублей.



Полицейские, просмотрев камеры видеонаблюдения, заподозрили в краже двух молодых людей. Впоследствии была установлена причастность к преступлению одного из них – 17-летнего студента колледжа.



Молодой человек признался, что взял с витрины и сложил в сумку обе гарнитуры.



- После чего беспрепятственно прошёл мимо кассы, не заплатив за товар. Украденное он в тот же день реализовал. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Раскрытию преступления, в том числе, способствовала работа эксперта-криминалиста, изъявшего отпечатки пальцев с товаров, к которым прикасались молодые люди.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».





