В Бурятии спасатели вскрыли дверь квартиры и помогли женщине

Пенсионерка повредила ногу



Вчера, 8 октября, на пульт дежурного Бурятской республиканской поисково-спасательной службы поступило сообщение о том, что нужна помощь пенсионерке. Женщина не могла попасть в квартиру, где находилась её пожилая мать.



Три спасателя выехали на помощь, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.



Дверь была заперта изнутри на ключ, который остался в замочной скважине. С помощью слесарного инструмента работники спасательной службы провернули и вытолкнули ключ из замка. Попав в квартиру, спасатели и дочь обнаружили лежащую на полу женщину. У неё была повреждена нога.



Пострадавшей оказали медицинскую помощь прибывшие работники скорой помощи. От госпитализации женщина отказалась.

