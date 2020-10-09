Пенсионерка повредила ногу
Вчера, 8 октября, на пульт дежурного Бурятской республиканской поисково-спасательной службы поступило сообщение о том, что нужна помощь пенсионерке. Женщина не могла попасть в квартиру, где находилась её пожилая мать.
Три спасателя выехали на помощь, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Дверь была заперта изнутри на ключ, который остался в замочной скважине. С помощью слесарного инструмента работники спасательной службы провернули и вытолкнули ключ из замка. Попав в квартиру, спасатели и дочь обнаружили лежащую на полу женщину. У неё была повреждена нога.
Пострадавшей оказали медицинскую помощь прибывшие работники скорой помощи. От госпитализации женщина отказалась.
В Бурятии спасатели вскрыли дверь квартиры и помогли женщине
Происшествия, Фото:
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