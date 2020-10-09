В Бурятии спалили заброшенный многоквартирный дом

Ранним утром 9 октября в посёлке Новый Уоян Северо-Байкальского района Бурятии произошёл пожар в неэксплуатируемом многоквартирном доме.
На момент прибытия пожарных один из подъездов нежилого дома был охвачен огнём полностью, пламя продолжало распространяться по конструкциям здания.
Из-за позднего обнаружения пожара спасти строение не удалось – оно было уничтожено огнём на площади 300 кв.м.
Вероятно, причиной пожара мог послужить поджог, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», 8 октября в Бурятии на пожаре в стайке погибли 10 кур, ещё 11 птиц удалось спасти.
Справка:
Поджог относится к числу умышленных преступлений средней тяжести, связанных с посягательством на имущество. Согласно ч. 2 ст.167 УК РФ, деяния, совершённые из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказываются принудительными работами, либо лишением свободы на срок до пяти лет.