 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 октября

08 октября

Популярное

В Забайкалье поймали серийных угонщиков

В Забайкалье поймали серийных угонщиков
Происшествия,  Фото:УМВД по Забайкальскому краю
Они угоняли отечественные автомобили

У жительницы села Линево озеро в Забайкальском края со двора дома был угнан автомобиль «ВАЗ 2101».

- Первоначальные мероприятия по поиску транспортного средства результатов не принесли. Тогда к раскрытию преступления подключились сотрудники Управления уголовного розыска регионального УМВД, - сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

Оперативники и бойцы Росгвардии задержали угонщиков, когда те перегоняли «Жигули» в соседнее село. Ими оказались жители трое жителей города Хилок.

В дальнейшем выяснилось, что задержанные причастны к ещё пяти аналогичным кражам отечественных автомобилей и мотоцикла. Все кражи молодые люди совершали в своем городе ночью со дворов частных домов и гаражей, пока хозяева спали.

Угнанные машины они продавали в соседние населённые пункты за 20 тысяч рублей. Вырученные деньги они тратили на собственные нужды.

В настоящее время трое «Жигулей» изъяты и возвращены владельцам. Принимаются меры к изъятию других автомобилей. По фактам краж возбуждены уголовные дела. Один из задержанных помещён в изолятор временного содержания.


угон
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Забайкалье поймали серийных угонщиков
В Забайкалье поймали серийных угонщиков
Происшествия, 09.10.2020
Они угоняли отечественные автомобили
В иркутскую колонию пытались ввезти 11 телефонов
В иркутскую колонию пытались ввезти 11 телефонов
Происшествия, 09.10.2020
Гаджетами набили «Тойоту Чайзер»  
В Бурятии водитель выплатил сбитой женщине 400 тысяч
В Бурятии водитель выплатил сбитой женщине 400 тысяч
Происшествия, 09.10.2020
Сперва виновник ДТП не хотел выплачивать компенсацию
В Забайкалье с рельсов сошёл думпкар
В Забайкалье с рельсов сошёл думпкар
Происшествия, 09.10.2020
Следователи проводят проверку
В Иркутской области пропал житель Бурятии
В Иркутской области пропал житель Бурятии
Происшествия, 09.10.2020
Житель Бурятии уехал в соседний регион на заработки
Иркутяне устроили семейный наркобизнес в Астрахани
Иркутяне устроили семейный наркобизнес в Астрахани
Происшествия, 08.10.2020
Наркотики они прятали в обёртку от карамелек
В Улан-Удэ бесследно пропала 24-летняя девушка
В Улан-Удэ бесследно пропала 24-летняя девушка
Происшествия, 08.10.2020
Она вышла из такси, и её больше не видели

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^