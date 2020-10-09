В Забайкалье поймали серийных угонщиков

Происшествия, Фото: УМВД по Забайкальскому краю

Они угоняли отечественные автомобили



У жительницы села Линево озеро в Забайкальском края со двора дома был угнан автомобиль «ВАЗ 2101».



- Первоначальные мероприятия по поиску транспортного средства результатов не принесли. Тогда к раскрытию преступления подключились сотрудники Управления уголовного розыска регионального УМВД, - сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



Оперативники и бойцы Росгвардии задержали угонщиков, когда те перегоняли «Жигули» в соседнее село. Ими оказались жители трое жителей города Хилок.



В дальнейшем выяснилось, что задержанные причастны к ещё пяти аналогичным кражам отечественных автомобилей и мотоцикла. Все кражи молодые люди совершали в своем городе ночью со дворов частных домов и гаражей, пока хозяева спали.



Угнанные машины они продавали в соседние населённые пункты за 20 тысяч рублей. Вырученные деньги они тратили на собственные нужды.



В настоящее время трое «Жигулей» изъяты и возвращены владельцам. Принимаются меры к изъятию других автомобилей. По фактам краж возбуждены уголовные дела. Один из задержанных помещён в изолятор временного содержания.





