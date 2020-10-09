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«Чёрного» лесоруба в Бурятии отправили в колонию строгого режима

«Чёрного» лесоруба в Бурятии отправили в колонию строгого режима
Происшествия,  Фото:из архива
Мужчина не раз незаконно рубил лес

В Бурятии Прибайкальский районный суд вынес приговор двум местным жителям, которые незаконно рубили лес, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

В феврале 2019 года приятели срубили сосны общим объёмом 6,8 кубометров в защитных лесах, чтобы в последующем их продать. Вывозили древесину лесорубы ночью с помощью третьего знакомого, которому соврали что рубка легальна.

Грузовик нарушителей остановили полицейские. Ущерб от незаконной заготовки составил более 133 тысяч рублей.

Помимо этого, мужчины сознались ещё в двух незаконных рубках, которые совершали поодиночке. 34-летний мужчина в январе прошлого года вырубил около шести кубометров сосны в защитных лесах. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 260 тысяч рублей. Его приятель, 32-летний житель села Горячинск заготовил около семи кубометров сосны, чем причинил ущерб более 160 тысяч рублей.

Один из мужчин ранее дважды судим по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений», а его приятель – привлекался к уголовной ответственности по «наркотической» 228 статье УК РФ. Нарушители полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном.

Суд признал мужчин виновными и назначил наказание одному нарушителю – три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Его приятелю назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Помимо этого, удовлетворён иск о взыскании с нарушителей ущерба, причиненного лесному фонду, на общую сумму более 560 тысяч рублей.


черные лесорубы
 
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