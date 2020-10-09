В Бурятии водитель выплатил сбитой женщине 400 тысяч

Сперва виновник ДТП не хотел выплачивать компенсацию



В Бурятии водитель автомобиля не пропустил переходившую дорогу 60-летнюю женщину и сбил её. Пенсионерка получила множественные травмы, разменивающиеся как причинение тяжкого вреда здоровью.



Суд удовлетворил требования женщины и постановил взыскать с виновника аварии компенсацию морального вреда в размере 400 тысяч рублей.



Однако мужчина не спешил с выплатами. Тогда в службе судебных приставов в отношении него было возбуждено исполнительное производство. Судебный пристав наложил запрет на совершение действий по регистрации.



- Данная мера побудила к тому, что мужчина поспешил изыскать сумму задолженности и выплатить компенсацию морального вреда в полном объеме, - отмечают в пресс-службе УФССП России по Бурятии.



На сегодняшний день деньги перечислены на расчётный счет взыскателя, а исполнительное производство окончено фактическим исполнением.



Кроме этого, за просрочку исполнения судебного решения с должника в доход государства дополнительно взыскан исполнительский сбор, равный 7% от суммы долга в размере 28 тыс. рублей.





